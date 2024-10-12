Окончание конфликта без уступок России невозможно — Spiegel

В Киеве начали обсуждать сценарий завершения конфликта, согласно которому Украина откажется от жесткой позиции по возврату утраченных территорий, пишет немецкое издание Der Spiegel cо ссылкой на высокопоставленного киевского чиновника.
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