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«Надо готовиться и вооружаться!» – генсека НАТО в Берлине встретили сиренами тревоги

«Надо готовиться и вооружаться!» – генсека НАТО в Берлине встретили сиренами тревоги

Германскому обществу и европейцам в целом надо начинать привыкать к вою сирен, вооружаться и принимать всевозможные меры предосторожности.

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