Россиянам рассказали, как не заразиться столбняком

Инфекция попадает в организм через раны Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу напомнило, что работа на дачном участке, рыбалка, выезд на шашлыки, катание на велосипедах и самокатах может привести к различным травмам, из-за которых есть риск получить инфекцию столбняка.
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