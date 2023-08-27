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«Пугачева — символ пошлости»: из-за скандальных выходок звезде объявили всеобщий бойкот

«Пугачева — символ пошлости»: из-за скандальных выходок звезде объявили всеобщий бойкот

Певица всегда любила жить с размахом, не учитывая интересы других людей. Алла Пугачева © Gennadii Usoev/globallookpress.

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Комментарии
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Валентин Воробьев
В Петербурге ещё не забыли ее проект &quot;Театра-студии Пугачевой&quot; - жуткой уродливости создание. И место Пугачиха выбрала прям методом тыка! Скандально-настойчиво добивалась начала его строительства. Слава Богу горожане не допустили этого уродства.
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