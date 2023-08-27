«Пугачева — символ пошлости»: из-за скандальных выходок звезде объявили всеобщий бойкот

Валентин Воробьев

В Петербурге ещё не забыли ее проект "Театра-студии Пугачевой" - жуткой уродливости создание. И место Пугачиха выбрала прям методом тыка! Скандально-настойчиво добивалась начала его строительства. Слава Богу горожане не допустили этого уродства.