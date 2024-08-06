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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Светислав Пешич о сборной Австралии: «Это очень серьезная команда, мы все это знаем»

Сербия Пешича сегодня сыграет с австралийцами в 1/4 финала плей-офф олимпийского турнира. «Это очень серьезная команда, мы все это знаем.

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