Психологи предложили способ успокоить ребенка после истерики

Эксперты советуют не воспитывать ребенка в момент истерики. Важно дождаться полной тишины, дав обоим успокоиться в течение двух часов.
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Как-то не заморачивались с психологами по поводу детских истерик.