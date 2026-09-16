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Царьград

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Психологи предложили способ успокоить ребенка после истерики

Психологи предложили способ успокоить ребенка после истерики

Эксперты советуют не воспитывать ребенка в момент истерики. Важно дождаться полной тишины, дав обоим успокоиться в течение двух часов.

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