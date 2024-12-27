Илон Маск спрогнозировал банкротство США

Представитель команды нового президента США, американский миллиардер Илон Маск заявил, что Соединённые Штаты Америки могут фактически обанкротиться, если радикально не изменят ситуацию с ростом своего государственного долга.
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