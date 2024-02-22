В Минске проходит месячник по очистке мусора из подвалов жилых домов - что выносят коммунальщики из мест общего пользования

В Минске с 13 февраля по 12 марта проходит месячник по очистке от мусора и посторонних предметов подвальных и технических помещений, мест общего пользования многоквартирных домов, сообщает агентство "Минск-Новости".
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