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Регионы России

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«Реал» требует отставки президента Ла Лиги Хавьера Тебаса

«Реал» требует отставки президента Ла Лиги Хавьера Тебаса

Мадридский футбольный клуб «Реал» опубликовал заявление с требованием отставки президента Ла Лиги Хавьера Тебаса.

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