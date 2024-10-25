Рубль опять подешевел. Курсы доллара и евро на 25 октября

Российский рубль уступил позиции доллару США и европейской валюте.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 25 октября 2024 года, составляет 96,7402 рубля (прежнее значение – 96,6379 рубля), официальный курс евро — 104,5139 рубля (предыдущий показатель – 104,3815 рубля).
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