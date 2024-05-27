Сегодня посетим Пенаты! Музей-усадьба художника Ильи Ефимовича Репина. Располагается она в 45 километрах от Санкт-Петербурга, в поселке Репино (ранее Куоккола) на побережье Финского залива.
Пенаты
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Сегодня посетим Пенаты! Музей-усадьба художника Ильи Ефимовича Репина. Располагается она в 45 километрах от Санкт-Петербурга, в поселке Репино (ранее Куоккола) на побережье Финского залива.
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