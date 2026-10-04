OPEC+ to keep November oil production target level

The Organization of the Petroleum Exporting Countries and its allies said Sunday they would leave crude output unchanged in November.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым