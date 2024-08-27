Как «зависание» в смартфонах сокращает жизнь

О вреде смартфонов сказано очень много. Как правило, негатив касается смартфонозависимости, которая ухудшает зрение, психологический настрой, вызывает расстройства сна и даже делает людей замкнутыми, вынуждая полностью погружаться в виртуальный мир.
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