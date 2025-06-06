Дмитриев указал на бесстрашие и убежденность Маска в конфликте с Трампом

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X указал на бесстрашие и убежденность американского миллиардера Илона Маска в конфликтной ситуации с президентом США Дональдом Трампом.
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