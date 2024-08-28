Страх перед искусственным интеллектом связали с уровнем доходов

«Яков и Партнеры»: чаще всего ИИ опасаются россияне с низкими доходами Чаще всего искусственным интеллектом (ИИ) в России пользуются люди с высоким уровнем доходов — то есть те, кто зарабатывает больше 80 тысяч рублей в месяц.
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