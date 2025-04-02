В Салехарде скорая не смогла подъехать к дому из-за не очищенной от снега улицы

Жители столицы Ямала обсуждают некачественную уборку снега на улицах. Так, на Королева из-за каши на проезжей части карета скорой помощи не смогла подъехать к дому, сообщили в группе «Подслушано в Салехарде» в соцсети «ВКонтакте».