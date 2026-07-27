В Нижнем Новгороде 27 июля потеплеет до +24°С

В понедельник, 27 июля, в столице Приволжья ожидается постепенное ослабление влияния циклона. Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», в начале новой недели количество облачности уменьшится, а осадки будут носить кратковременный характер.
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