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Киев получит от Болгарии неисправные зенитные ракеты для комплексов С-300

Киев получит от Болгарии неисправные зенитные ракеты для комплексов С-300

Болгария по решению парламента передаст Киеву неисправные зенитные управляемые ракеты.По информации издания Faktor, в парламенте Болгарии была одобрена поставка Украине неисправных зенитных управляемых ракет для комплексов С-300.

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