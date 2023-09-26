Киев получит от Болгарии неисправные зенитные ракеты для комплексов С-300

Болгария по решению парламента передаст Киеву неисправные зенитные управляемые ракеты.По информации издания Faktor, в парламенте Болгарии была одобрена поставка Украине неисправных зенитных управляемых ракет для комплексов С-300.
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