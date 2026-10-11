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За рулем

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Доля альтернативного импорта в РФ достигла максимального значения

Доля альтернативного импорта в РФ достигла максимального значения

В сентябре 2026 года доля автомобилей, ввезенных в Россию по альтернативным каналам, достигла рекордных 66% от общего объема импорта новых легковых машин.

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