В Тверской области водитель «Крайслера» погиб в ДТП

В Пеновском округе вечером 16 июня произошло смертельное ДТП. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, водитель автомобиля «Крайслер» неправильно выбрал скорость движения, потерял управление и на 102 километре дороги «Москва-Рига» — «Андреаполь-Пено-Хитино» съехал в кювет.
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