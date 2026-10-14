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ВЕСТИ КРЫМ

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Сегодня весь православный мир отмечает великий праздник — Покров Пресвятой Богородицы

Сегодня весь православный мир отмечает великий праздник — Покров Пресвятой Богородицы

Ваш браузер не поддерживает видео. Он символизирует явление Божией Матери в Константинополе в начале 10-го века, в непростое время, когда столица Византии находилась в окружении неприятеля.

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