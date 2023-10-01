Творческие коллективы из Тулы выступили с концертом в поддержку российской армии

В основе театрализованной концертной программы «Когда мы были на войне…» – сказы земляка артистов – писателя Алексея Логунова о судьбах жителей Тульской области и песни, написанные солдатами во фронтовых землянках .
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