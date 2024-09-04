Песков: БРИКС сама решает связанные с принятием новых участников вопросы

БРИКС консолидировано решает вопросы о включении новых участников в организацию. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».
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