Как спастись, если попал в тягун: русским рассказали, что нужно знать, чтобы не утонуть на море

Рассказываем, что нужно делать и как можно спастись, если попал в тягун на море.При купании в море одной из главных опасностей является вероятность попадания в тягун – обратную волну, создающуюся при движении воды от берега при сильном прибое.
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