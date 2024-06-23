Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 441 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Непримиримый
    Националов надо Постоянно держать под контролем!!!Задержан высокопо...
  • АндрейБорков
    На Севастополь ракеты наводили не рукожопые укропитеки, а штатные америкосовкие вояки с помощью америкосовского же БП...Атаки на Севастоп...
  • Ильдус Мамлеев
    "В стране у нас всё у полном порядке, всё идёт по заранее запланированное плану, разве дыхательные беспилотники, разг..."Что это? Беспечн...

Как спастись, если попал в тягун: русским рассказали, что нужно знать, чтобы не утонуть на море

Как спастись, если попал в тягун: русским рассказали, что нужно знать, чтобы не утонуть на море

Рассказываем, что нужно делать и как можно спастись, если попал в тягун на море.При купании в море одной из главных опасностей является вероятность попадания в тягун – обратную волну, создающуюся при движении воды от берега при сильном прибое.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх