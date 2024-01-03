Глупые помнят обиды, а умные — обидчиков

К врачу-психиатру пришла женщина:— Доктор, с моим мужем происходит что-то странное. Он каждое утро пьет кофе…— Что же здесь странног?— Да, но он потом съедает чашку!— Как, целиком?!— Нет, ручку почему-то всегда оставляет.