Глупые помнят обиды, а умные — обидчиков

К врачу-психиатру пришла женщина:— Доктор, с моим мужем происходит что-то странное. Он каждое утро пьет кофе…— Что же здесь странног?— Да, но он потом съедает чашку!— Как, целиком?!— Нет, ручку почему-то всегда оставляет.
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