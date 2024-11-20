В Красноперекопске три магазина и столовая продавали опасную мясную и рыбную продукцию

В ноябре сотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора провели проверки магазинов «Хортица», «Дары Моря», «Мясо» и точки общественного питания «Столовая Смак!» в Красноперекопске.
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