Геннадий Зюганов прокомментировал протесты школьников во Франции Александр ГАМОВ Во Франции проходят бунты французских школьников, к которым присоединились и лицеисты, и студенты, и преподаватели.
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Где "школьники"? Посмотриие не выхолощенные цензурой ролики. Грабят магазины, сжигают машины и храмы отнюдь не старшеклассники, сбежавшие с уроков. Все это делают потомки тех мигрантов, что осели во Франции за последние 20 лет. Те, кто не желает работать, зато кочуют с митинга на митинг с флагами Палестины. Почему российские СМИ передергивают карты, и публикуют подобные статьи? Да потому, что им дано указание не упоминать про мигранов, чтобы не проводили параллелей с нынешним поведением мигранов, приглашенных в Россию целыми аулами, представители которых работать на производствах не желают, зато плотно присосались к российскойсистеме соцобеспечения и медицины. Вот и переводят все на школьников, чтобы люди не волновались по поводу мафиозных диаспор, поддерживаемых купленными депутатами и силовиками.