Роберт Кийосаки критикует денежно-кредитную политику ФРС

Известный финансовый автор Роберт Кийосаки недавно воспользовался социальными сетями, чтобы выразить свое недовольство Федеральной резервной системой США, одновременно одобрив инвестиционную стратегию биткоина Майкла Сэйлора, основателя MicroStrategy.
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