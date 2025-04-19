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О воинственных патриотах

О воинственных патриотах

В России достаточно широко распространены воинственные патриоты, любящие "цитировать" приписываемую Черчиллю фразу, которую тот никогда не произносил: "Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор".

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
ПНХ, сволочь гитлеровская. РИ была  отсталой  по  всем абсолютно показателям. ПО  ВСЕМ. Не зря  же  Сталин Сказал, что  мы  отстали от Европы  на  50-100 лет, и это  отставание надо преодолеть за  10  лет, иначе  нас сомнут. А  ты, мразь, всё  талдычишь  солженицеровские помои, гадина скунсовая.Не  гавкай  писина сионистская.
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6 час.
Владимир Алтайцев
а совдепия в 50-е была нищая с нищим и голодным населением, но с бонбой&quot;  А  ты, сука поганая, забыла, что  ВОВ  , навязанная  нам  Западом  и твоим кумиром  Гитлером  разрушила  в стране 1700  городов  и 70 тысяч сёл, что погибло  27 миллионов человек, убитых Еврорейхом во главе с Гитлером? И тем не менее, у нас хлебные  карточки  отменили в 1947  года, а  в богатой  Англии лишьв 1950  году. Сволочь ты  безмозглая  и поганая.
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6 час.
Игорь Кузнецов
Можно понять &quot;воинственных патриотов&quot; - решить все проблемы одним ударом, быстро и не оставлять потомкам опять бороться с неофашистами. Только сейчас при ядерном оружии радикальные решения приводят к предсказуемым последствиям - концу цивилизации. &quot;До основания&quot; - это понятно, но не будет &quot;а потом мы наш, мы новый мир построим&quot;. Некому будет строить.
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2 час.
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