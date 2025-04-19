В России достаточно широко распространены воинственные патриоты, любящие "цитировать" приписываемую Черчиллю фразу, которую тот никогда не произносил: "Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор".
О воинственных патриотах
Комментарии
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Владимир Алтайцев
ПНХ, сволочь гитлеровская. РИ была отсталой по всем абсолютно показателям. ПО ВСЕМ. Не зря же Сталин Сказал, что мы отстали от Европы на 50-100 лет, и это отставание надо преодолеть за 10 лет, иначе нас сомнут. А ты, мразь, всё талдычишь солженицеровские помои, гадина скунсовая.Не гавкай писина сионистская.
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6 час.
Владимир Алтайцев
а совдепия в 50-е была нищая с нищим и голодным населением, но с бонбой" А ты, сука поганая, забыла, что ВОВ , навязанная нам Западом и твоим кумиром Гитлером разрушила в стране 1700 городов и 70 тысяч сёл, что погибло 27 миллионов человек, убитых Еврорейхом во главе с Гитлером? И тем не менее, у нас хлебные карточки отменили в 1947 года, а в богатой Англии лишьв 1950 году. Сволочь ты безмозглая и поганая.
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6 час.
Игорь Кузнецов
Можно понять "воинственных патриотов" - решить все проблемы одним ударом, быстро и не оставлять потомкам опять бороться с неофашистами. Только сейчас при ядерном оружии радикальные решения приводят к предсказуемым последствиям - концу цивилизации. "До основания" - это понятно, но не будет "а потом мы наш, мы новый мир построим". Некому будет строить.
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2 час.
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