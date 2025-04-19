О воинственных патриотах

Владимир Алтайцев ПНХ, сволочь гитлеровская. РИ была отсталой по всем абсолютно показателям. ПО ВСЕМ. Не зря же Сталин Сказал, что мы отстали от Европы на 50-100 лет, и это отставание надо преодолеть за 10 лет, иначе нас сомнут. А ты, мразь, всё талдычишь солженицеровские помои, гадина скунсовая.Не гавкай писина сионистская.

Владимир Алтайцев а совдепия в 50-е была нищая с нищим и голодным населением, но с бонбой" А ты, сука поганая, забыла, что ВОВ , навязанная нам Западом и твоим кумиром Гитлером разрушила в стране 1700 городов и 70 тысяч сёл, что погибло 27 миллионов человек, убитых Еврорейхом во главе с Гитлером? И тем не менее, у нас хлебные карточки отменили в 1947 года, а в богатой Англии лишьв 1950 году. Сволочь ты безмозглая и поганая.