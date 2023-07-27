Неспешный разговор

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"Вешайте лапшу кому-нибудь другому": Владимир Путин поставил на место зарвавшегося Генсека ООН Гутерриша

"Вешайте лапшу кому-нибудь другому": Владимир Путин поставил на место зарвавшегося Генсека ООН Гутерриша

Владимир Путин и Антониу Гутерриш Последнее слова Генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что продовольственная безопасность и стабильность во всём мире зависит исключительно от решения России возобновить зерновую сделку, и именно поэтому Москва должна вернуться к соглашению, напоминало больше не просьбу, а ультиматум.

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Комментарии
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ВК
Вад Кук
Это кто уважаемый этот пиндосовский выкормыш который под пиндосами лежит и пытается из себя показать что имеет власть , правильно наш президент послал его по адресу пусть мягко но послал , нам своих предателей хватает
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