"Вешайте лапшу кому-нибудь другому": Владимир Путин поставил на место зарвавшегося Генсека ООН Гутерриша
Владимир Путин и Антониу Гутерриш
Последнее слова Генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что продовольственная безопасность и стабильность во всём мире зависит исключительно от решения России возобновить зерновую сделку, и именно поэтому Москва должна вернуться к соглашению, напоминало больше не просьбу, а ультиматум.
Комментарии
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Это кто уважаемый этот пиндосовский выкормыш который под пиндосами лежит и пытается из себя показать что имеет власть , правильно наш президент послал его по адресу пусть мягко но послал , нам своих предателей хватает
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