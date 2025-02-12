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«Ростех» обозначил преимущество российского оружия

«Ростех» обозначил преимущество российского оружия

Российское оружие постоянно получает новые качества. Преимущество произведенной в России техники обозначил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

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