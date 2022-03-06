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Отбивные из свинины с репчатым луком и специями — рецепт

Отбивные из свинины с репчатым луком и специями — рецепт

Идеальный рецепт приготовления сочных свиных отбивных с репчатым луком и специями на сковороде, которые обязательно понравятся многим и приятно удивят своими замечательными вкусовыми качествами! Ингредиенты На рецепт приготовления Мясо свинины 1 кг.

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