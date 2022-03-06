Отбивные из свинины с репчатым луком и специями — рецепт

Идеальный рецепт приготовления сочных свиных отбивных с репчатым луком и специями на сковороде, которые обязательно понравятся многим и приятно удивят своими замечательными вкусовыми качествами! Ингредиенты На рецепт приготовления Мясо свинины 1 кг.