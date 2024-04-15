Морозов о продлении сезона КХЛ: «Барыс» дальше второго раунда не проходит, а тенденция показывает, что сборники находятся два месяца без игровой практики перед ЧМ»

– Почему КХЛ утвердила решение продлить следующий сезон до 31 мая только сейчас? И как будет решаться вопрос с игроками «Барыса» и другими хоккеистами сборной Казахстана, которые, в отличие от наших, принимают участие в чемпионате мира? – По поводу продления сезона.
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