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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Морозов о продлении сезона КХЛ: «Барыс» дальше второго раунда не проходит, а тенденция показывает, что сборники находятся два месяца без игровой практики перед ЧМ»

– Почему КХЛ утвердила решение продлить следующий сезон до 31 мая только сейчас? И как будет решаться вопрос с игроками «Барыса» и другими хоккеистами сборной Казахстана, которые, в отличие от наших, принимают участие в чемпионате мира? – По поводу продления сезона.

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