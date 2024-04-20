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Адвокат Молохов заявил, что из дела Игоря Стрелкова исчез ключевой документ

Адвокат Молохов заявил, что из дела Игоря Стрелкова исчез ключевой документ

Защита осужденного по делу об экстремизме Игоря Стрелкова утверждает, что из материалов дела пропал "ключевой документ" и это может отсрочить на неопределенный срок заседание по апелляционной жалобе, которое было запланировано на 15 мая.

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