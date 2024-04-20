Адвокат Молохов заявил, что из дела Игоря Стрелкова исчез ключевой документ

Защита осужденного по делу об экстремизме Игоря Стрелкова утверждает, что из материалов дела пропал "ключевой документ" и это может отсрочить на неопределенный срок заседание по апелляционной жалобе, которое было запланировано на 15 мая.
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