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Орлов об удалении Глушенкова: «Мяч ушел, поставил корпус – это фол. Ребячество с его стороны – он же опытный футболист! Непрофессионализм, подвел остальных»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал удаление Максима Глушенкова в матче 5-го тура Альфа-Банк РПЛ против « Спартака » (0:2).

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