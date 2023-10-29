Странные смерти актеров на съемочной площадке

Как и любая профессия, работа в кино предполагает определенные, уникальные риски. Даже сейчас постановка приключенческого фильма требует участия многих профессиональных каскадеров, которые буквально спасают актеров от смертельной опасности — расплачиваясь за это собственным здоровьем.
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