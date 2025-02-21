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Царьград

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  • Влад Владимиров
    На что рассчитывали там эти хохлядские дебилы тут совершенно непонятно... "Под монастырь" они себя там подвели всем ...ВСУ тянут резервы...
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НАТО исследует морское дно как новую арену для военного противостояния

НАТО исследует морское дно как новую арену для военного противостояния

НАТО рассматривает морское дно как новый театр военных операций, наравне с традиционными средами противоборства.

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