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«Авито» расширяет платёжные возможности: оплата через СБП вне платформы

«Авито» расширяет платёжные возможности: оплата через СБП вне платформы

Платформа «Авито» тестирует новый способ оплаты — с баланса «Авито кошелька» через СБП за пределами самой площадки.

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