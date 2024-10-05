"Сила женщины – в ее слабости": жизнь, роли и любовь Инны Чуриковой

РИА Новости В субботу, 5 октября, исполнился бы 81 год легендарной актрисе Инне Чуриковой.С начала 1960-х годов она блистала на театральных сценах и в кино, подарив миру искусства десятки незабываемых образов.
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