В Рязани завершено следствие по делу о столкновении автопоезда и автобуса

Смертоносная авария произошла в июле 2024 года в Рыбновском районе. Закончено расследование уголовного дела по обвинению водителя автопоезда в столкновении с рейсовым автобусом, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.
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