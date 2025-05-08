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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани завершено следствие по делу о столкновении автопоезда и автобуса

В Рязани завершено следствие по делу о столкновении автопоезда и автобуса

Смертоносная авария произошла в июле 2024 года в Рыбновском районе. Закончено расследование уголовного дела по обвинению водителя автопоезда в столкновении с рейсовым автобусом, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

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