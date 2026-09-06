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Регионы России

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Патриарх Кирилл встретил мощи святого князя Дмитрия Донского

Патриарх Кирилл встретил мощи святого князя Дмитрия Донского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел торжественную церемонию встречи мощей святого князя Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя.

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