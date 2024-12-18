Северянам напомнили, как не стать жертвой несчастного случая на льду

В МЧС России по Архангельской области предупреждают: выход на неокрепший лёд опасен!В целях профилактики несчастных случаев, связанных с выходом на тонкий лед, сотрудники регионального отделения МЧС России регулярно проводят рейды.
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