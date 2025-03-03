20 самых неудачных и безумных дизайнов привычных нам вещей

Есть дизайнеры, которые способны превратить даже самую незначительную мелочь в настоящее произведение искусства! А есть — они, люди из другой категории… И ниже мы собрали 20 фото, которые позволят вам ознакомиться с их «талантами».
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