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Во Франции назвали «безответственным» выделение помощи Украине

Во Франции назвали «безответственным» выделение помощи Украине

Глава французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что продолжение выделения Украине финансовых средств со стороны Европы, которых у нее нет, является «безответственным».

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