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Zero Hedge

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Huge Fire Along Saudi 'Hormuz Bypass' East-West Oil Pipeline After Alleged Houthi Strikes

Huge Fire Along Saudi 'Hormuz Bypass' East-West Oil Pipeline After Alleged Houthi Strikes

Huge Fire Along Saudi 'Hormuz Bypass' East-West Oil Pipeline After Alleged Houthi Strikes Update(1815ET): While unconfirmed, this would mark a huge escalation of the Houthi entry into what's been creeping all summer into a regional war: Yemen's armed forces targeted Saudi Arabia's East-West oil pipeline; satellite data shows fires at six points along the route that transports crude oil from the Persian Gulf to the Red Sea.

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