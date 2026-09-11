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Селлеры, пострадавшие из-за атак на склады «РВБ», получат льготные кредиты

Селлеры, пострадавшие из-за атак на склады «РВБ», получат льготные кредиты

С 11 сентября 2026 года стартует выдача льготных кредитов для малых и средних предприятий, понёсших ущерб из-за инцидентов на объектах группы «РВБ».

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