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Добрый Мир

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О заоблачных зарплатах ведущих скандальных ток-шоу и откуда они берутся

О заоблачных зарплатах ведущих скандальных ток-шоу и откуда они берутся

194K прочитали Здравствуйте! Как вы думаете сколько получают ведущие ток-шоу и политических передач нашего телевидения? А знаете откуда они получают свои зарплаты, кто их оплачивает? И самое главное: справедливы ли такие доходы? Андрей Малахов и Евгений Попов Дорогие читатели, вы часто пишете мне в комментариях что некрасиво и неправильно считать чужие деньги.

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Комментарии
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Лев Добрый
Если честно, то просто срамота!🤠😜👈😱😎
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