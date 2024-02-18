О заоблачных зарплатах ведущих скандальных ток-шоу и откуда они берутся

194K прочитали Здравствуйте! Как вы думаете сколько получают ведущие ток-шоу и политических передач нашего телевидения? А знаете откуда они получают свои зарплаты, кто их оплачивает? И самое главное: справедливы ли такие доходы? Андрей Малахов и Евгений Попов Дорогие читатели, вы часто пишете мне в комментариях что некрасиво и неправильно считать чужие деньги.