Отклонение от нормы: россиян предупредили об аномальных заморозках

О теплых осенних деньках можно позабыть — впереди россиян ждут устойчивые заморозки. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что серьезные холода для данного периода времени в принципе не характерны.
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