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Появились кадры задержания осужденного за госизмену гражданина РФ и Канады

Появились кадры задержания осужденного за госизмену гражданина РФ и Канады

ФСБ России опубликовала кадры задержания гражданина России и Канады Николая Зюзева, осужденного 16 сентября Верховным судом Республики Коми на семь лет колонии по делу о государственной измене.

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