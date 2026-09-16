Появились кадры задержания осужденного за госизмену гражданина РФ и Канады

ФСБ России опубликовала кадры задержания гражданина России и Канады Николая Зюзева, осужденного 16 сентября Верховным судом Республики Коми на семь лет колонии по делу о государственной измене.
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