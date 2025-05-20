Подоляк: Киев не удовлетворён итогами переговоров в Стамбуле

Украинская сторона высказала недовольство результатами переговоров в Стамбуле, так как участникам не удалось достичь соглашения о прекращении огня, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
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